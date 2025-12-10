FIFAワールドカップ2026出場国紹介チュニジア来年のFIFAワールドカップ北中米大会グループＦで、サッカー日本代表との対戦が決まったチュニジア。予選を圧倒的な成績で本大会出場を決めた、北アフリカの強豪はどんなチームか。＞＞前編「オランダ代表紹介」はこちら【アフリカ予選を「無敗・無失点」で本大会へ】アフリカの強豪国のひとつに数えられるチュニジアは、今大会で３大会連続７回目の本大会出場となる。そして日本