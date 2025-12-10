FIFAワールドカップ2026出場国紹介オランダ来年６月に行なわれるFIFAワールドカップ北中米大会の初戦で、日本は強豪・オランダと戦うことになった。欧州トップクラブに所属する選手たちが並ぶ、その顔ぶれを紹介する。【Ｗ杯３度準優勝の強豪】通称「オランイェ」でお馴染みのオランダ。先日行なわれた2026年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選で日本と同じグループＦに入り、初戦で対戦することとなった。今大会が２大会連続12回目