石川祐希のAttack The Worldvol. 16（連載15；石川祐希が振り返る日本代表の変化と課題「負けるべくして負けた」世界選手権と、キャプテンとしての来季の役割を語った＞＞）日本代表のキャプテン、石川祐希は世界最高峰のリーグであるイタリア・セリエＡで戦っている。現在は練習中に感じた左膝の痛みの影響で、個別トレーニングを行なっているとのことだが、昨季の欧州王者ペルージャでの２年目の目標や、意識していること