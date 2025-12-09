るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！群馬のホテル がっつり食べたいときにおすすめな肉グルメ上州牛SALA’’S Terrace Arraiya群馬県の銘柄肉である「上州牛」。さっぱりした味が特徴で、脂肪もほどよく、しっかりしたうま味が特長。■参考記事： 【草津温泉】おすすめグルメ７店！上州牛やひもかわうどんなど |群馬（配信日：2025.10.28）【伊香保温泉】伊香保のシ