うどんチェーン「資さんうどん」は12月11日から、一部店舗で『温うどん大盛無料キャンペーン』を開催する。温かいうどん各種を対象に、通常は+税込130円〜の麺大盛(1.5玉)が無料となる。開催期間は2週間限定で、12月24日の店舗営業終了時間まで。店内飲食のみ対象。テイクアウト･デリバリーは対象外。資さんうどん『温うどん大盛無料キャンペーン』対象商品は、人気No.1メニュー「肉ごぼ天」、北九州名物「かしわごぼ天」、「かけ