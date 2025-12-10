女優の福原遥（27歳）が、12月10日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。映画化したいと思うような“思い出の曲”について語った。スピッツの名曲を原案に、行定勲監督が映画化した「楓」の宣伝を兼ねて、福士蒼汰、福原遥が番組のインタビューに対応。「『この曲を映画化したい』と思うような思い出の曲は？」と質問を受ける。これに福原は「ZONEさんの『secret base〜君がくれたもの〜』（2001年）」