香川県警本部 同級生に暴行を加えたとして、香川県の16歳の男子高校生2人が10日、暴行の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、2人は2025年11月27日午後、香川県内の公園で10代の男子高校生の胸などを複数回蹴った疑いが持たれています。2人はブランコの近くに男子高校高校生を立たせ、代わる代わるブランコをこぎながら男子高校生に暴行を加えたということです。 2人のうち1人が男子高校生と同じ高校に通う同級生で