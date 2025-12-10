佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10日（水）の天気をお伝えします。「各地の最低気温」 佐賀県伊万里市では1.8℃、福岡県朝倉市や八女市黒木では1.2℃と、身に染みる寒さとなりました。福岡市でも5.9℃を観測した時間がありました。福岡県には霜注意報が発表されています。農作物の管理にご注意ください。 「最高気温はどうなのか？」 前日と同じくらいで、15℃前後の所が多いでしょう。朝