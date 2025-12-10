「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系）の第8話が、9日に放送された。本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン・文太（大泉洋）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う姿を描く完全オリジナルのSFラブロマンス。脚本は野木亜紀子氏。（＊以下、ネタバレあり）兆（岡田将生）は、新たに作り直したナノレセプターを四季（宮粼あおい）に飲ませようとしたが、飲めばこの半年の記憶が消えるという。