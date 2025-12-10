満洲里道路口岸から出国するＴＩＲ（国際道路輸送）車両。（資料写真、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト12月10日】中国内モンゴル自治区満洲里市の道路口岸（通関地）をこのほど、国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約（TIR条約）に基づく国際道路輸送車両に取り付けられるTIRプレートを付けた1台のトラックが、220万元（1元＝約22円）分のレンズアダプターを積んで出境した。これは満