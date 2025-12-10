甘くてロック、キュートでクール――相反する魅力を自在にミックスするANNA SUIから、神秘的に輝く星モチーフのアクセサリーコレクションが登場しました。希望や夢を象徴する星と、ブランドの象徴である蝶を重ねたジュエリーライクなデザインは、日常のスタイリングにそっと華やぎをプラス。ブラック×パープルとシルバー×淡い水色の2色展開で、自分へのご褒美にもギフトに