周りはみんな共働き。SNSを開けば「世帯年収」の話題ばかり。そんな令和の社会で、あえて専業主婦を選ぶことには、一昔前とは違う「覚悟」が必要です。 夫一人の収入に頼る生活は、想像以上に肩身が狭く、万が一の際にはリスクも孕んでいます。本記事では石川桃子さん（仮名）の事例とともに、専業主婦における現代ならではの自己防衛策について、FP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を