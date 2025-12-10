ライブ配信アプリ「Pococha（ポコチャ）」で活動するライバーをサポートしている事務所4社が、所属ライバーの“退所後の活動”を不当にしばっていた可能性があるとして、公正取引委員会が12月9日、4社に注意したと公表しました。対象となったのは、AEGIS GROUP、Colors、321、WASABIの4つの事務所。いずれもPocochaで上位の実績を持つ事務所です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】公取委によると、4社はライ