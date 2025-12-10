中国の李強総理は12月9日、北京市内の釣魚台国賓館で主要な国際経済機関の責任者らと「1＋10」対話会を開催しました。新開発銀行のルセフ総裁、世界銀行のアジェイ・バンガ総裁、国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事、世界貿易機関（WTO）のイウェアラ事務局長、国連貿易開発会議（UNCTAD）のレベッカ・グリンスパン事務総長、国際労働機関（ILO）のジルベール・F・ウングボ事務局長、国際決済銀行（BIS）の