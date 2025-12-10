先月、香川県内の公園で、男子高校生を蹴ったとして、16歳の男子高校生2人がきょう（10日）逮捕されました。 暴行の容疑で逮捕されたのは、いずれも香川県内に住む16歳の男子高校生2人です。 警察によりますと、2人は、11月27日、香川県内の公園で、県内に住む男子高校生を遊具の付近に立たせ、遊具を利用してその男子高校生の胸などを複数回蹴った疑いがもたれています。 警察の調べに対し、2人は容疑を認めているということで