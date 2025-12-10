オイシックス新潟は10日、日本ハムを戦力外となった石川直也投手の契約合意を発表した。石川直也は14年ドラフト4位で日本ハムに入団し、18年に52試合に登板して1勝2敗18ホールド19セーブ、防御率2.59とブレイク。翌19年には60試合に登板したが、20年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、22年に36試合に登板も、23年が16試合、24年と25年は一軍登板がなかった。