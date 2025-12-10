衆院予算委で答弁のため挙手する高市首相＝10日午前高市早苗首相は10日の衆院予算委員会で、企業・団体献金の扱いを巡り、石破茂前首相が在任中に立憲民主党の野田佳彦代表との間で党首同士の議論に応じる考えを示したことについて「協議会を設置するような組織間の約束ではないと受け止めている」と語った。企業献金の在り方については、各党が法案を提出しているのを理由に「首相としては答弁を控える」と述べるにとどめた。