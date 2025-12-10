ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は12月11日より、「クリスマスキャンペーン」を開催している。ビッグボーイ「クリスマスキャンペーン」同キャンペーンでは、クリスマス期間限定のデザート「クリスマスケーキ」(473円)が登場。しっとり濃厚なチョコレートケーキにベルギー産のクーベルチュールチョコレートを使用したホイップ、チョコレートソース、金粉をトッピングした一品で、