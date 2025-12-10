¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ù¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é²ð¸î¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥×¥í¤âµß¤ï¤ì¤ë6ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¿ÆÀÌ¤¬±Ä¤à²ð¸î»ÜÀß¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢²ð¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤ëÍøÍÑ¼Ô¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦Ãæ