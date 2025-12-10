やや円買い、植田日銀総裁がトランプ関税乗り切ったと発言 植田日銀総裁発言を受け、やや円買い。ドル円は156.60円台に軟化。植田総裁は日本経済は米関税措置の衝撃を乗り切ったと述べた。FTが報じている。 ただ、市場は来週の日銀利上げをすでに織り込んでいるため、円買いは限定的。