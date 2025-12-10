９日、西昌衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征３号Ｂ」。（西昌＝新華社配信／李志勇）【新華社西昌12月10日】中国は9日午後11時8分（日本時間10日午前0時8分）、「通信技術試験衛星22号」を搭載した運搬ロケット「長征3号B」を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。衛星は主に衛星通信やテレビ・放送、データ伝送などの事業に用いられ、関連技術