ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアからの侵攻が続く中、安全が確保できれば、60日から90日以内に大統領選挙を行うことが可能だとの認識を明らかにしました。ロイター通信によりますと、ゼレンスキー大統領は9日の記者会見で、安全確保のため欧米諸国の支援が得られれば、60日から90日以内に大統領選を含む選挙の実施が可能との認識を明らかにし、「選挙を行う意志と準備がある」と強調しました。ウクライナは戒厳令下のた