１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円７１銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭強のドル高・円安となっている。 ９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８８銭前後と前日に比べ９５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米１０月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が強い内容となったことなどから一時１５６円９５銭まで上伸した。