午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０７２、値下がり銘柄数は４６２、変わらずは６９銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、ゴム製品、証券・商品、石油・石炭など。値下がりで目立つのはその他製品、保険、空運など。 出所：MINKABU PRESS