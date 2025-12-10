ポールトゥウィンホールディングスは大幅安。９日取引終了後、２６年１月期連結業績予想について売上高を４９７億２９００万円から４８５億２９００万円（前期比７．１％減）へ、営業利益を１１億２４００万円から２億７９００万円（同６４．５％減）へ下方修正すると発表した。これを嫌気した売りが出ている。 国内ソリューション、海外ソリューションとも案件獲得が伸び悩んだことが要因。配当予