三菱マテリアルや住友金属鉱山、東邦亜鉛など非鉄株が軒並み高となっている。ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）で銅価格（３カ月先物）が８日に一時１トン＝１万１７７１ドルに上昇し、連日で過去最高値を更新したことが好材料視されている。９月に発生したインドネシアのグラスバーグ鉱山の事故の影響により、銅鉱石の供給懸念が生じていることが価格上昇の背景にあるとされる。銅価格の上昇は業績に直結するだけに、非鉄株が