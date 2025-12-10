モナコ(フランス)の日本代表MF南野拓実がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第6節でプレイヤー・オブ・ザ・マッチ(POTM)に選出された。『uefa.com』が伝えている。9日に行われたリーグフェーズ第6節でモナコはガラタサライをホームに迎えた。4-2-3-1のトップ下の位置で先発出場した南野は序盤から果敢なプレッシングで守備面での貢献を見せると、徐々に攻撃に絡む回数を増やし、前半24分にはFWフォラリン・バログ