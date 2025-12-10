UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は9日、リーグフェーズ第6節1日目を各地で開催した。チェルシー(イングランド)をホームに迎えたアタランタ(イタリア)は前半25分に先制点を献上しながらも、後半に入ってFWジャンルカ・スカマッカとMFシャルル・デ・ケテラーレがネットを揺らして2-1の逆転勝利。3連勝を飾って暫定3位に浮上した。PSV(オランダ)のホームに乗り込んだアトレティコ・マドリー(スペイン)はFWフリアン・アルバレ