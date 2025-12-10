横浜FCは10日、中村俊輔コーチの退任を発表。22年限りで現役を引退した中村氏は翌年からコーチに就任していた。中村氏はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「まずは、今シーズンもクラブをご支援ご声援いただき誠にありがとうございました。コーチとしてJ1残留を果たせずにとても悔しい気持ちと、応援していただいている全ての皆様に申し訳ない思いです。この度6年半在籍した横浜FCを離れることを決断しました。私