茨城県古河市の介護老人保健施設で２０２０年、入所者２人の体内に空気を注入して殺害したとして、殺人罪などに問われた元施設職員、赤間恵美被告（３９）の裁判員裁判の初公判が１０日、水戸地裁（山崎威裁判長）で始まった。赤間被告は「私は２人を殺害しておりません」と述べ、弁護側も殺人罪について無罪を主張した。２人を殺害したことを示す直接的な証拠が乏しいとされ、検察側が被告の事件への関与をどう立証するかが焦