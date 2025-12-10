Ｊリーグの横浜ＦＣは１０日、竹内清弥コーチ、中村俊輔コーチ、村井泰希ＧＫコーチ、アナリストの和気昌平氏の４人のトップチームスタッフの退任が決定したと発表した。中村コーチはクラブを通じて「コーチとしてＪ１残留を果たせずにとても悔しい気持ちと、応援していただいている全ての皆様に申し訳ない思いです。この度６年半在籍した横浜ＦＣを離れることを決断しました。私の中で熟考し、さまざまな思いや葛藤がありまし