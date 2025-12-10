欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第６戦（９日＝日本時間１０日）、日本代表ＭＦ堂安律（２７）のＥフランクフルト（ドイツ）は敵地で名門バルセロナ（スペイン）に１―２と逆転負けを喫し、５戦未勝利となった。Ｅフランクフルトは前半２１分にＦＷアンスガー・フナウフのゴールで先制に成功するも後半２失点。堂安は右サイドで先発するも守備に追われる時間も多く、後半４４分に交代した。Ｅフランクフルトは２連