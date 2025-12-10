TVS REGZAは、4K Mini LEDレグザゲーミングモニター「RM-G278R」(27インチ/27V型)、および、4Kレグザゲーミングモニター「RM-G277R」(27インチ/27V型)を2025年12月19日から順次発売します。 「RM-G278R」 記事のポイント レグザのハイエンドテレビにも採用されているMini LEDバックライトを搭載したゲーミングモニターが登場。高輝度かつ高コントラスト、広色域でゲームだけでなく、ネット動画なども高画質で楽しめます