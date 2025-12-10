あずさの1stシングル「I’m just me」が配信スタートとなった。沖縄県出身、2007年生まれのあずさは18歳の女子高生シンガーシンガーソングライターだ。幼少時より沖縄県内を中心にモデル、タレントとして活躍していた彼女は、2024年にInstagramに初投稿したRADWIMPS「me me she」の弾き語りカバー動画に大きな反響が集まり、TikTokに投稿された清水翔太「PUZZLE」や西野カナ「Always」のカバーは、10万回以上再生される人気となっ