観光物産土産卸を行う明星企画より、福島の伝統民芸「赤べこ」をモチーフにした新商品「赤べこスプライトポーチ」が登場。福島県内の観光施設やサービスエリアなどで順次販売されます。郷土玩具として愛される赤べこが、キラキラと揺れるポップなデザイン雑貨になりました。 明星企画「赤べこスプライトポーチ」 発売日：2025年12月20日(土)価格：600円(税別)販売場所：福島県内観光施設、サービスエリア、道の駅