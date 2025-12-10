世界で1億5400万人以上が体験する新型コロナウイルス感染後の集中力と記憶力が低下する症状の病理機序を韓国の研究陣が科学的に究明した。韓国疾病管理庁国立保健研究院は10日、ネズミに新型コロナウイルスのスパイクタンパク質（S1）を鼻腔から投与した結果、S1タンパク質が脳に到達し神経細胞間連結（シナプス）機能を妨害するなど認知障害を引き起こす機序を確認したと明らかにした。S1タンパク質は記憶形成に重要なNMDA受容体