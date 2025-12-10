合同会社タタタが提供する店舗運営支援システム「予約管理システム部 山田太郎」が、フォトシンスの提供するスマートロック「Akerun入退室管理システム」とのシステム連携を開始しました。予約情報とスマートロックが連動し、施設の無人化や省人化、鍵管理の効率化を実現する新サービスの登場です。 予約管理システム部 山田太郎「Akerun連携」  サービス名：Akerun連携サービス対象システム：予約管理システム部