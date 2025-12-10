ボーイズグループBTS（防弾少年団）のリーダーRM（アールエム、本名キム・ナムジュン）が、最近のライブ放送でグループ解散に言及したことを謝罪した。RMは8日、Weverseコミュニティで「2日前のライブで多くのARMY（BTSファンダム名）の皆さんを疲れさせてしまったようで申し訳ない」と明らかにした。RMは「心配してくれる連絡をたくさんいただいた。（ライブ放送を）しなければよかったと後悔しているが、ただどうしようもない気