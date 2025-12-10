10日朝、下高井郡・山ノ内町の小学校の近くでクマ1頭の目撃情報があり、警察が付近の住民に注意するよう呼び掛けています。警察によりますと10日午前7時20分ごろ、山ノ内町佐野でクマ1頭が目撃されました。現場は南小学校から南西におよそ100メートル離れた畑で、通学中の児童が発見し、報告を受けた学校が警察に通報しました。目撃されたのは「子グマ」で警察が現場に向かいましたがクマは発見されていません。警察が現場付