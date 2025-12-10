９月に滋賀県で開かれた国民スポーツ大会で３連覇を成し遂げた弓道少年男子のメンバーが９日、福田富一知事に優勝を報告しました。 県庁を訪れたのは作新学院高校３年の飯塚政也選手と大竹涼太朗選手、足利大学附属高校３年の程島悠太選手などです。 飯塚選手らは今年９月に滋賀県で行われた国民スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ」の弓道少年男子近的で優勝した栃木県選抜のメンバーです。 この