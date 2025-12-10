中学生が税について考える作文コンクールで国税庁長官賞を受賞した宇都宮市の中学生が５日、宇都宮税務署の一日署長を務め、税金の正しい理解を訴えました。 １２月５日、宇都宮税務署の一日税務署長を務めたのは、宇都宮東高附属中学校２年の吉田華瑚さんです。 宇都宮税務署の能勢幸治署長から委嘱状とタスキ、それに名刺が手渡されました。 吉田さんは２０２５年、１９６７年から開催されている中学生を対象にした税