クリスマスシーズンですが、ケーキに欠かすことができないイチゴが今年は猛暑の影響などで手に入りにくい状況になっています。加えて材料費の高騰が栃木県内の洋菓子店にも追い打ちをかけています。 店のショーケースには、旬の食材を使った色鮮やかな自慢のケーキが並びます。クリスマスの飾り付けがされた宇都宮市下栗町にあるこちらの店では、午前１０時のオープンと同時に次々と客が訪れ