日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が10日、自身のSNSを更新し、結婚30周年を迎えたことを明かし、家族で祝う様子を披露した。「本日、結婚記念日30周年」と書き出すと、飲食店での自身と妻、3人の娘ら家族とのショットをアップ。「娘3人からのお祝いで、食事会。ありがとうね」とつづった。中村氏の妻・浩子さんはかつて実業団でプレーしたバレーボール選手で、今季までソフトバングで打撃コーチを務め、来季から