歌舞伎俳優の中村獅童（53）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。歌舞伎俳優の長男・中村陽喜（7）と次男・中村夏幹（4）との写真を掲載した。「イルミネーションの季節」と書き出した獅童。「終演後にお散歩」として都内のイルミネーションを3人で見に行ったと報告した。15年に獅童は読者モデルだった沙織さんと再婚。17年12月に陽喜くん、20年6月に夏幹くんが誕生した。ファンからは「陽くんがどんどんカッコ良く