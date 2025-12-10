警察によりますと、きょう午前8時すぎ、山形県鶴岡市田麦俣の国道112号・月山道路で、トラックがカーブを曲がり切れずガードレールに衝突しました。この事故で1人が軽いケガをしたということです。 この影響で、午前10時現在現場は片側交互通行になっています。事故当時路面はシャーベット状態になっていて、トラックがスリップしたものとみられていますが、警察が詳しい状況を調べています。