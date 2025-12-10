メッツをFAとなったピート・アロンソ内野手（31）がフロリダ州オーランドで行われている大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティング（WM）に参加し、獲得を希望している球団と直接交渉すると9日（日本時間10日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトによると、アロンソは同日、同じフロリダ州タンパにある自宅から車でWM会場に向かい「獲得に名乗りを上げている球団と対面で交渉する予定