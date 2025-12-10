9日、イタリアでメローニ首相、教皇レオ14世と会談したウクライナのゼレンスキー大統領/Francesco Fotia/Reuters（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は9日、支援国が投票の安全を確保できるのであれば、ウクライナは今後60日から90日以内に選挙を実施する用意があると明らかにした。米国のトランプ大統領からの批判に続く形での発言となっている。ゼレンスキー氏は、イタリアの首相およびローマ教皇レオ14世との会談後、同国を