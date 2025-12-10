【ワシントン＝池田慶太】英紙フィナンシャル・タイムズ（電子版）は９日、関係筋の話として、ロシアとウクライナの和平案に関し、米国のトランプ大統領が２５日のクリスマスまでの合意を望んでいると報じた。米側は劣勢が目立つウクライナに迅速な合意受け入れを迫っており、２５日を新たな合意期限に設定した可能性がある。同紙によると、スティーブン・ウィトコフ米中東担当特使らは６日、電話協議したウクライナのウォロデ