茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、入所者2人を殺害したとして、殺人の罪に問われた元職員の女（39）は10日、水戸地裁の裁判員裁判初公判で「殺害しておりません」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。