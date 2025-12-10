10日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午前10時現在は前日比52銭円安ドル高の1ドル＝156円71〜72銭。ユーロは38銭円安ユーロ高の1ユーロ＝182円18〜22銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が来年以降、利下げに慎重な姿勢を示すとの見方が広がり、ドルを買って円を売る動きが優勢となった。市場では「FRBが10日まで開く米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果が出るまで様子を見る投資家も少な